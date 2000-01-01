14.08 02:28 MIGnews.com

Польша: Северный Поток-2 нужен для шантажа Европы

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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшава преувеличивает свое значение, заявляя, что "Северный поток 2" нужен Москве для шантажа Польши и других стран, передает РИА Новости.Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости, что "Северный поток", и "Северный поток 2" — политические проекты, направленные на то, чтобы создать возможность для России шантажировать центральноевропейские страны: не только Польшу, но и Украину и другие."По словам главы МИД Польши, "Северный поток 2" нужен Москве, дабы "шантажировать Польшу". В Варшаве сильно преувеличивают свое значение", — написал Пушков в Twitter.По словам главы МИД Польши, Сев.Поток-2 нужен Москве, дабы"шантажировать Польшу". В Варшаве сильно преувеличивают свое значение. Как всегда.