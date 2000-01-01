Султан с его гаремом: купание Владимира Жириновского
Скандальный политик Владимир Жириновский вместе с однопартийцами устроил плавание в бассейне в честь Дня физкультурника.
В Сети появилось видео с плавающим в бассейне на матрасе лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в окружении молодых однопартийцев. Таким образом на загородной базе соревнования по «семиборью ЛДПР» они отметили День физкультурника, сообщает Top News.
На кадрах записи видно, что во время заплыва молодые люди скинули Жириновского с матраса. перед заход в бассейн политик сообщил журналистам, что температура воды составляла 32 градуса. Матрас же он назвал «морским такси».
Между тем фото, на котором запечатлен момент сбрасывания политика в воду опубликовали в микроблоге Twitter и иронично подписали: «Люди спасают кита, который застрял в устье реки. Хабаровский край».