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Глава Моссада: Иран захватывает Ближний Восток 13.08 19:58   MIGnews.com

Глава Моссада: Иран захватывает Ближний Восток

Глава "Моссада" Йоси Коэн сделал доклад на заседании правительства в воскресенье, 13 августа.

Коэн подчеркнул, что главный процесс, происходящий сегодня на Ближнем Востоке, - это распространение иранского присутствия, иранских военных сил и местных группировок, базирующихся в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

По словам главы службы внешней разведки, Иран распространяет свое влияние в тех регионах, откуда уходит ISIS.

"В местах, где присутствие Ирана ограничено, режим работает над тем, чтобы заполнить [оставленную сокращением присутствия "Исламского государства"] пустоту, - подчеркнул Коэн.

Он также отметил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций, и ядерная сделка, заключенная между ним и мировыми державами, только усиливает эту тенденцию, а также поддерживает иранскую агрессию в регионе.

Йоси Коэн добавил, что с момента подписания соглашения Иран переживает экономический рост, а новые международные соглашения только укрепляют его экономику.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе совещания, что все это является явным доказательством того, что предпосылки соглашения с Ираном были изначально ошибочными.

Глава правительства подчеркнул, что Израиль никоим образом не обязан соблюдать международные соглашения, подписанные Ираном.

Израиль продолжит решительно действовать всеми средствами для защиты от этих угроз.

Также Нетаниягу высоко оценил деятельность "Моссада" и его руководителя Йоси Коэна.
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