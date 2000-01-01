14.08 03:41 MIGnews.com

Иран планирует направить военные корабли в Атлантику

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Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри сообщил о планах направить корабли иранского флота на запад Атлантического океана."Мы прибыли в Атлантику, и мы двинемся в западную часть океана в ближайшем будущем", — заявил командующий.В ноябре Сайяри объявил о планах Тегерана впервые направить корабли в Атлантический океан, 44-я флотилия иранских ВМС вошла в Атлантику после захода в один из портов ЮАР, передает РИА Новости.