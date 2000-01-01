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Фотограф: Коби Гидеон.14.08 01:46   MIGnews.com

Нетаниягу о подписании соглашения о строительстве в Ашдоде

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии подписания зонтичного соглашения о строительстве в Ашдоде. Глава правительства заявил в воскресенье, 13 августа:

"Сегодня мы заслушали доклад главы "Моссада" о проблемах безопасности, с которыми мы сталкиваемся.

Суть доклада одним предложением: ИГ уходит, Иран приходит. Мы говорим в основном о Сирии.

Теперь наша политика ясна. Мы решительно выступаем против военного присутствия Ирана и его приспешников, прежде всего "Хезболлы", в Сирии, и мы сделаем все необходимое для сохранения безопасности Израиля. Вот как мы действуем.

Мы защищаем государство и его границы. Мы укрепляем ЦАХАЛ, постоянно укрепляем спецслужбы, чтобы обеспечить безопасность. Потому что знаем: чтобы строить нашу страну, чтобы строить в нашей стране, мы должны нашу страну защищать. Это самое главное".
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