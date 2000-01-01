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Иордания: израильское посольство не вернется 13.08 08:09   MIGnews.com

Иордания: израильское посольство не вернется

Иорданская газета Al-Dustour сообщает, со ссылкой на источники в правительстве, что персоналу израильского посольства не будет позволено вернуться в Амман.

Газета пишет, что иорданское правительство послало правительству Израиля “разъяснения”, в которых сообщает, что посольство не может быть возвращено “на данном этапе”.

Газета утверждает, что иорданское правительство потрясено поведением премьер-министра Биньямина Нетаниягу, приветствующего в Израиле охранника посольства, застрелившего двух иорданских граждан. Иорданцы говорят, что посольству позволят вернуться в Амман только после получениz гарантий того, что инцидент будет полностью расследован, а охранник отдан под суд.

В то же время заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что в Иордания вернется посольство в полном составе, включая обвиняемого в убийстве охранника.
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