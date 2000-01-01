13.10 10:38 MIGnews.com

Турция взялась за фетхуллахистов

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Властями Турции был выписан ордер на задержание 115 человек, подозревающих в связях с организацией ФЕТО, которую обвиняют в попытке переворота в стране в июле 2016 года, передаёт телеканал NTV.По данным телеканала, операция по задержанию причастных к путчу, проводится в 15 провинциях республики.15 июля 2016 года группа военнослужащих ВС Турции предприняли попытку госпереворота. Основные очаги противостояния развернулись в Стамбуле и Анкаре. По официальным данным, в результате столкновений во время путча погибли 250 человек и более 2 тыс. получили ранение. В статистику не вошли потери со стороны революционеров. В организации переворота Анкара обвиняет исламского публичного деятеля Фетхуллаха Гюлена и ассоциированную с ним, который с 1999 года проживает на территории США и ассоциированную с ним организацию фетхуллахистов (ФЕТО).