13.10 11:01 MIGnews.com

Решение США – предупреждение антиизраильским организациям

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Авигдор Либерман приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО. Он заявил, что самый главный союзник Израиля предпринял важный и правильный шаг в отношении антисемитской и политически ангажированной организации, в которой ложь является нормой.В свою очередь председатель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль» Роберт Илатов отметил, что выход США из ЮНЕСКО следует воспринимать как прямой и недвусмысленный сигнал всем тем организациям, которые именуют себя «правозащитными» и «объективными», а на деле занимают ярко выраженную предвзятую антиизраильскую позицию и пытаются переписать историю.Депутат, возглавляющий подкомиссию по внешней политике и разъяснительной работе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне указал, что принимая раз за разом абсурдные резолюции, ЮНЕСКО утратила мандат, который был ей выдан ООН в качестве организации, ответственной за науку, культуру и образование.«Существование ЮНЕСКО в нынешнем виде неправомочно и более ничем не оправдано. Благородное решение Соединенных Штатов является еще одним неоспоримым свидетельством нерушимой связи и стратегического партнерства между Израилем и США», - подчеркнул Роберт Илатов.