Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Решение США – предупреждение антиизраильским организациям 13.10 11:01   MIGnews.com

Решение США – предупреждение антиизраильским организациям

Министр обороны Авигдор Либерман приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО. Он заявил, что самый главный союзник Израиля предпринял важный и правильный шаг в отношении антисемитской и политически ангажированной организации, в которой ложь является нормой.

В свою очередь председатель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль» Роберт Илатов отметил, что выход США из ЮНЕСКО следует воспринимать как прямой и недвусмысленный сигнал всем тем организациям, которые именуют себя «правозащитными» и «объективными», а на деле занимают ярко выраженную предвзятую антиизраильскую позицию и пытаются переписать историю.

Депутат, возглавляющий подкомиссию по внешней политике и разъяснительной работе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне указал, что принимая раз за разом абсурдные резолюции, ЮНЕСКО утратила мандат, который был ей выдан ООН в качестве организации, ответственной за науку, культуру и образование.

«Существование ЮНЕСКО в нынешнем виде неправомочно и более ничем не оправдано. Благородное решение Соединенных Штатов является еще одним неоспоримым свидетельством нерушимой связи и стратегического партнерства между Израилем и США», - подчеркнул Роберт Илатов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:22
Венгрия продолжает давить на Украину законом об украинизации
10:53
Российские военные не будут участвовать на брифинге ООН
10:38
Турция взялась за фетхуллахистов
09:50
"Большая семёрка" усилит давление на Северную Корею
09:40
Загрязнение воздуха убивает более 500 тысяч людей в год
08:27
Иордания: Израильтяне - безответственный народ
08:02
Теракт в Сирии: десятки жертв
05:33
Полиция занялась жалобами на Вайнштейна
04:41
Самые жуткие запросы в Google
03:35
Паттинсон снова один
02:41
О чём люди чаще всего говорят во сне?
01:26
Бред Питт: Харви действительно домогался Гвинет
00:34
Швейцария сливает драгоценности в канализацию
23:20
Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus