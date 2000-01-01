13.10 11:22 MIGnews.com

Венгрия продолжает давить на Украину законом об украинизации

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Будапешт и дальше будет препятствовать сближению Украины с Евросоюзом, пока закон об украинизации образования не будет пересмотрен. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Associated PressПо его слова, Киев и Будапешт переживает "наиболее сложный период" в дипломатических отношениях, с момента независимости Украины.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы порекомендовала пересмотреть Киеву закон об украинизации образования, чтобы избежать дискриминации над национальным меньшинством.Ранее министр иностранных дел Венгрии пригрозил Украине штрафными экономическими санкциями со стороны ЕС, если она "не примет необходимые меры" по образованию.Также он добавил, что венгерское правительство не может допустить существования этого закона, и займет максимально твердую позицию по этому вопросу."Неприемлемо, чтобы в ЕС в XXI веке закрывались школы лишь потому, что учат на языках меньшинств", — сказал он.Закон об украинизации образования, который был принят Верховной Радой и подписан президентом Украины Петром Порошенко в сентябре месяца этого года - нормативный акт, запрещающий преподавание на любом языке, кроме украинского. Согласно ему, с 2018 года в стране отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.