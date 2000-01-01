13.10 12:00 MIGnews.com

Минобороны РФ заявило о разработке США новых комплексов ПРО

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В Пентагоне идет разработка комплексов мгновенного глобального удара, которые смогут решать задачи стратегических ядерных сил. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО."Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. В неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы", — заявил Емельянов.По мнению Минобороны, к 2022 году США будут иметь более 1000 единиц противоракет, а дальнейшем их мощь будет только увеличиваться."По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — предсказал Емельянов.Кроме того, он заявил, что наращивание систем ПВО производиться, чтобы получить стратегическое преимущество перед другими, в возможности применять ядерное оружие "с минимальными издержками". По его словам, противоракетная оборона создает иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под "зонтиком противоракетной обороны".Также он отметил, что эти системы контролируют практически всю территорию России и могут перехватывать российские баллистические ракеты."Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", - сказал Емельянов.По данным Минобороны, на вооружении США уже есть 30 противоракет GBI, 130 противоракет "Стандарт-3" и 150 противоракетных комплексов, при этом около 60 противоракет развернуто в Европе и около 150 противоракет — в Азиатско-Тихоокеанском регионе.