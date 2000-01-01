13.10 12:42 MIGnews.com

Турецкая техника вошла в Сирию для обеспечения безопасности

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Турецкая военная техника вошла на территорию Сирии. Об этом сообщает Reuters.Сообщается, что военнослужащие турецкой армии находятся в районе Идлиб, их главной задачей является контроль над зоной деэскалации.По словам телеканала NTV, в операции принимали участие 8 турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 солдат.Ранее турецкий премьер министр Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует рамках соглашений в Астане и координирует свои действия в Идлибе с Москвой.Сообщается, что согласно договоренностям Анкары с Москвой, Россия будет обеспечивать безопасность за пределами провинции, а Анкара – внутри.15 сентября, в столице Казахстана – Астане - Россия, Турция и Иран согласовали границы зоны деэскалации в Сирии. Страны-гаранты обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Также для мониторинга в этих районах будет создан единый координационный центр.