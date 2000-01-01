13.10 14:27 MIGnews.com

Иран: Мы ответим в случае пересмотра условий соглашения

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Спикер иранского парламента в пятницу, 13 октября, сделал заявление относительно нынешней позиции Трампа по ядерной сделке 2015 года, пишет Ynet.По словам Али Лариджани, любой шаг США против соглашения с Ираном станет оскорблением для Организации Объединённых Наций.Такие слова прозвучали от Лариджани за несколько часов до ранее анонсированного заявления Трампа, которое состоится сегодня позже вечером.Ожидается, что президент выступит с резкой критикой соглашения, подписанного Обамой в 2015 году, а также деятельности Ирана, которая беспокоит как США, так и другие державы.По мнению спикера иранского парламента, если Трамп начнёт критиковать договорённость – в ООн это посчитают оскорблением в свою сторону. Мало того, представительство Ирана пригрозило немедленный ответ в случае пересмотра условий договора.