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13.10 14:27   MIGnews.com

Иран: Мы ответим в случае пересмотра условий соглашения

Спикер иранского парламента в пятницу, 13 октября, сделал заявление относительно нынешней позиции Трампа по ядерной сделке 2015 года, пишет Ynet.

По словам Али Лариджани, любой шаг США против соглашения с Ираном станет оскорблением для Организации Объединённых Наций.

Такие слова прозвучали от Лариджани за несколько часов до ранее анонсированного заявления Трампа, которое состоится сегодня позже вечером.

Ожидается, что президент выступит с резкой критикой соглашения, подписанного Обамой в 2015 году, а также деятельности Ирана, которая беспокоит как США, так и другие державы.

По мнению спикера иранского парламента, если Трамп начнёт критиковать договорённость – в ООн это посчитают оскорблением в свою сторону. Мало того, представительство Ирана пригрозило немедленный ответ в случае пересмотра условий договора.
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