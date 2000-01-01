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Ханин Зоаби: У евреев нет права на самоопределение 13.10 16:06   MIGnews.com

Ханин Зоаби: У евреев нет права на самоопределение

Член Кнессета от Арабского списка Ханин Зоаби опять "отличилась" своим антисемитизмом – на прошлой неделе депутат в открытую заявила, что у евреев нет права на самоопределение и что Израиль не должен существовать в качестве еврейского государства.

"… Это равенство бросает вызов самоопределению Израиля как еврейского государства. Мы прибегаем к демократии. Безусловно, вы можете сказать, что, находясь в Кнессете, я легитимизирую Израиль. Да, так и есть. Но запомните раз и навсегда – мы используем эти демократические инструменты в наших собственных интересах, для достижения нашей собственной государственности", - сказала она, выступая в Иерусалимском фонде и Палестинском центре в Далласе.

"Военный режим пытается быть к нам более либеральным, более изощренным, и все сильнее отрицает нашу государственность. Израилю недостаточно лишь выйти из Газы и Западного Берега. Сионизм должен покинуть весь регион … В "Гаареце" на эту тему есть статьи. Сейчас Израиль похож на Германию 30-ых годов", - добавила она.

Зоаби выразила мнение, что только израильтяне – не евреи – имеют право на самоопределение.

"Наш ответ, что евреи не являются национальностью, поэтому мы не можем говорить о самоопределении еврейского народа. Но самоопределение может быть у израильтян. Но в рамках светского демократического государства еврейского государства быть не может", - добавила она.

В завершение я скажу, что мы боремся за права человека … за коллективное и гражданское равноправие … и право на возвращение … Когда вы утверждаете, что это нас уничтожит, эта демократия нас уничтожит, это является доказательством того, что сионизм является расизмом", - заявила в Далласе Зоаби.
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