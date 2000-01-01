13.10 16:44 MIGnews.com

Саибу Арикату пересадили легкие

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62-летний генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины и глава палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Арикат пережил операцию по пересадке легких в одной из элитных клиник США.Как сообщает "Едиот Ахронот", Арикат, который последние 20 лет представлял ПА на мирных переговорах с Израилем, подвергся хирургическому вмешательству в больнице "Инова Фэрфакс" в городе Фолс-Черч, штат Виргиния, в четверг, 12 октября.Палестинское агентство WAFA сообщает, что политик находится "в хорошем состояние", и называет результаты его анализов "обнадеживающими".Он страдал легочным фиброзом – болезнью, которая характеризуется образованием рубцов в легких, что затрудняет их работу. Это проявляется в одышке, кашле и неспособности легких поставлять организму кислород. После того, как более года назад ему был поставлен этот диагноз, политик встал на очередь на трансплантацию не только в США, но также в Иордании и Израиле, где это вызвало скандал.Изначально Арикату назначили медикаментозное лечение, но несколько месяцев назад оно утратило свою эффективность и его состояние ухудшилось.