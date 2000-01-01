13.10 17:56 MIGnews.com

Польша компенсирует евреям отобранное нацистами и СССР

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Всемирная еврейская реституционная организация приветствует объявленные польским правительством планы принять закон о частичной компенсации имущества, конфискованного в военное время и в эпоху коммунизма, о чем в среду, 11 октября, сообщил заместитель министра юстиции Польши Патрик Джаки.Это может положить начало тенденции – ранее в европейских странах решения о реституции принимались судами по каждому отдельно взятому случаю."Мне стыдно, что с момента падения коммунизма Польше понадобилось 28 лет, чтобы подготовить такой законопроект. Этим следовало заняться уже давным-давно", - цитирует замминистра местное агентство PAP.Джаки пояснил, что подготавливаемый закон позволит евреям получить одну пятую от стоимости имущества, "национализированного" у них в годы Холокоста и при коммунистическом режиме. Замминистра считает такой законопроект "абсолютно справедливым".По подсчетам экспертов, совокупная стоимость имущества, отобранного у евреев и еврейских учреждений в Польше после Катастрофы, эквивалентна 1 млрд. долларов.А во Всемирной еврейской организации по реституции Польшу называет единственным крупным европейским государством, где до сих пор законодательно не оговорена реституция еврейского имущества."Мы приветствуем сегодняшнее признание Польшей того, что для решения проблемы конфискованного имущества необходимы соответствующие законы. Однако важно, чтобы реституция и компенсация были полными и справедливыми для всех потерявших свою собственность, в том числе поляков, переживших Холокост, и их семей", - говорится в заявлении в четверг Гидеона Тейлора, руководителя подразделения WJRO.