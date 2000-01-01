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Трамп бросил вызов Венесуэле, Ирану, КНДР и Кубе | Фото:13.10 20:55   MIGnews.com

Трамп бросил вызов Венесуэле, Ирану, КНДР и Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон бросает вызов Кубе и Венесуэле и не намерен ослаблять санкции в отношении данных государств. Об этом в пятницу, 13 октября сообщает РИА Новости.

"Мы противостоим режимам-изгоям от Ирана до Северной Кореи. Мы бросаем вызов коммунистической диктатуре Кубы и социалистическому угнетению в Венесуэле", — сказал Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

Он отметил, что Штаты не прекратят давления с помощью санкций на эти государства до тех пор, пока там не восстановят политические и религиозные свободы народов.

Американский лидер выразил уверенность, что США "смогут победить любое зло, ответить на любую угрозу или вызов".

"До тех пор, пока у нас есть гордость за нашу страну, уверенность в нашем будущем и вера в нашего Господа, Америка будет побеждать", - заключил Трамп.

Напомним, США с 60-х годов XX-го века поддерживает эмбарго в отношении Кубы, а против Венесуэлы американцы ввели санкции недавно, в связи с действиями президента страны Николаса Мадуро.
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