"Зоаби призналась, что ее мечта – уничтожить Израиль"
Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер отреагировал на недавнее заявление своей коллеги из Объединенного арабского списка Ханин Зоаби, которая заявила, что у евреев нет прав на самоопределение.
"Евреи не являются национальностью, поэтому мы не можем говорить о самоопределении еврейского народа. Но самоопределение может быть у израильтян. Но в рамках светского демократического государства еврейского государства быть не может", - заявила она в Иерусалимском фонде и Палестинском центре (Даллас, США) на прошлой неделе.
"Я хотел бы поблагодарить Зоаби за то что, она окончательно сорвала маску с конечных целей палестинцев. Заявляя, что еврейский народ не имеет права на самоопределение, она раскрыла ложь и заблуждение о том, что конфликт завязан на земле или границах. Зоаби наконец призналась, что ее главная мечта – уничтожить Израиль в его нынешнем виде, уничтожить его как еврейское и демократическое государство.
К сожалению, очевидно, что до тех пор, пока это отрицание не прекратится, не прекратится и сам конфликт, а Израилю и его партнерам в США необходимо будет действовать соответствующим образом", - гласит заявление Форера.