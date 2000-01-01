Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Зоаби призналась, что ее мечта – уничтожить Израиль` 13.10 19:26   MIGnews.com

"Зоаби призналась, что ее мечта – уничтожить Израиль"

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер отреагировал на недавнее заявление своей коллеги из Объединенного арабского списка Ханин Зоаби, которая заявила, что у евреев нет прав на самоопределение.

"Евреи не являются национальностью, поэтому мы не можем говорить о самоопределении еврейского народа. Но самоопределение может быть у израильтян. Но в рамках светского демократического государства еврейского государства быть не может", - заявила она в Иерусалимском фонде и Палестинском центре (Даллас, США) на прошлой неделе.

"Я хотел бы поблагодарить Зоаби за то что, она окончательно сорвала маску с конечных целей палестинцев. Заявляя, что еврейский народ не имеет права на самоопределение, она раскрыла ложь и заблуждение о том, что конфликт завязан на земле или границах. Зоаби наконец призналась, что ее главная мечта – уничтожить Израиль в его нынешнем виде, уничтожить его как еврейское и демократическое государство.

К сожалению, очевидно, что до тех пор, пока это отрицание не прекратится, не прекратится и сам конфликт, а Израилю и его партнерам в США необходимо будет действовать соответствующим образом", - гласит заявление Форера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Трамп бросил вызов Венесуэле, Ирану, КНДР и Кубе
20:38
Изгнанный член "Нацфронта" винит заговоры евреев
20:07
Новые iPhone лишатся важной системы защиты
18:26
Школьницу изнасиловали трижды по дороге из клуба домой
17:56
Польша компенсирует евреям отобранное нацистами и СССР
17:21
Жители Бахрейна протестуют против нормализации с Израилем
16:44
Саибу Арикату пересадили легкие
16:06
Ханин Зоаби: У евреев нет права на самоопределение
15:04
Райан Гослинг винит себя
14:53
В здании Евросовета произошла утечка ядовитых паров
14:27
Иран: Мы ответим в случае пересмотра условий соглашения
13:48
Галь Гадот снимется в картине о нацистах
12:42
Турецкая техника вошла в Сирию для обеспечения безопасности
12:34
Disney отказалась сотрудничать с Вайнштейном
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus