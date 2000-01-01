13.10 20:38 MIGnews.com

Изгнанный член "Нацфронта" винит заговоры евреев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сенатор из французского департамента Вар Клодина Кауфманн, у которой недавно отобрали партийный билет ультраправого "Национального фронта" за приравнивание иммигрантов к нацистам, утверждает, что стала жертвой "кабалы" Давида Рахлина – другого члена "Нацфронта", еврея по происхождению.Конфликт разразился на прошлой неделе вокруг сообщения в Facebook, в котором Кауфманн разместила два фото: с мигрантами в Париже, и Адольфом Гитлером на обложке книги "Оккупированная Франция, 1940–1944", где фюрер идет на фоне дворца Трокадеро и Эйфелевой башни."Если изображение слева не оккупация, то скажите мне, что это", - подписала она.Пост был опубликован еще в мае. Он так и бы и остался без внимания общественности, но был освещен новостным порталом BuzzFeed. Через 2 дня Клодину Кауфманн попросили из партии."Я не хотел уходить, поэтому теперь я враг всех сторонников Давида Рахлина и Фредерика Боккалетти. С этими заговорами очень сложно бороться, особенно когда их источники находятся в твоей собственной партии", - цитирует Кауфманн новостной сайт Public Senat.Стоит пояснить, что Боккалетти - лидер партии на юге Франции.