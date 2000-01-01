13.10 21:33 MIGnews.com

Новым директором ЮНЕСКО стала еврейка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр культуры Катара Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари проиграл выборы гендиректора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, пятый - и последний - тур которых состоялся сегодня в из парижской штаб-квартире.По стечению обстоятельств катарский дипломат проиграл выборы на следующий день после того, как США и Израиль объявили о том, что покинут ЮНЕСКО.Новым главой организации стала французский политик, экс-министр культуры Одре Азуле, чью кандидатуру поддержало большинство членов Исполнительного совета этой международной структуры. Необходимо отметить, что Азуле еврейка по происхождению, но стоит ли Израилю радоваться этому факту, остается пока неясно. Во всяком случае, как сообщает 2-й канал израильского телевидения, у нее есть родственники в Еврейском государстве.При этом представитель Франции лишь во второй раз стал гендиректором ЮНЕСКО.Как сообщают СМИ, победа досталась ей с минимальным отрывом: из 58 стран-участниц совета за Азуле проголосовали 30, тогда как за ее соперника – 28.Утвердить ее на новой должности должны на 39-й Генеральной конференции организации, которая пройдет в следующем месяце.Стоит отметить, что изначально на должность гендиректора "культурного" крыла ООН претендовали представители девяти стран: Гватемалы, Ирака, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Ливана, Египта, Катара и Франции.