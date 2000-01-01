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14.10 06:34   MIGnews.com

Москва раскритиковала решение Трампа по Ирану

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности отмены соглашения по атомной программе Ирана обеспокоило его участников. С совместной декларацией уже выступили Великобритания, Германия и Франция, а в МИД России заметили, что восприняли решение Трампа с сожалением.

Москва после объявления президентом США Дональдом Трампом стратегии по Ирану начнет консультации с остальными партнерами по "шестерке" и интенсифицирует диалог с США. Об этом в пятницу, 13 октября заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Тактику США в отношении Ирана в МИД РФ назвали "агрессивной и угрожающей риторикой в международных отношениях".

"С сожалением восприняли решение Президента США не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", — говорится в сообщении на сайте МИД.

В МИД РФ также заявили, что "и о каком возобновлении санкций по линии СБ ООН не может быть и речи".
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