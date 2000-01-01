Нетаниягу в восторге от "мужественного" решения Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с воодушевлением отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа пока не отменять ядерную сделку с Ираном, а попытаться пересмотреть некоторые ее положения.
"Я поздравляю президента Трампа с его сегодняшним мужественным решением. Он смело противостоит иранскому террористическому режиму", - заявил глава израильского правительства в опубликованном 13 октября англоязычном видеообращении.
Буквально дословно повторив слова Трампа, Нетаниягу заверил в том, что, если сделка останется в неизменном виде, "в течение нескольких лет самый террористический режим в мире заполучит ядерный арсенал", что является огромной угрозой для существования всего мира.
"Только что президент Трамп создал возможность исправить эту плохую сделку. Отразить агрессию Ирана и противостоять его преступной поддержке терроризма. Вот почему Израиль пользуется этой возможностью, и поэтому так должно поступать каждое ответственное правительство и каждый человек в интересах мира и безопасности мира", - добавил премьер.