14.10 07:11 MIGnews.com

Рухани: Угрозы Трампа – бред

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Комментарии

США не могут в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном и "шестеркой", считает президент Ирана Хасан Роухани."Слова мистера Трампа касательно Ирана не представляют собой ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа. Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое поддержало ООН. Это не соглашение между Ираном и США, расторгнуть его нельзя", — приводит Press TV слова Роухани.Он уверен, что договор сделка останется в силе и пересмотрен не будет.