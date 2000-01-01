Рухани: Угрозы Трампа – бред

США не могут в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном и "шестеркой", считает президент Ирана Хасан Роухани.
"Слова мистера Трампа касательно Ирана не представляют собой ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа. Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое поддержало ООН. Это не соглашение между Ираном и США, расторгнуть его нельзя", — приводит Press TV слова Роухани.
Он уверен, что договор сделка останется в силе и пересмотрен не будет.