13.10 10:53 MIGnews.com

Российские военные не будут участвовать на брифинге ООН

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Делегация Вооруженных сил России не будет участвовать на совместном брифинге в штаб-квартире ООН, потому что военные не смогли получить визу на территорию США. Об этом заявил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.Отмечается, что на брифинге будет обсуждаться проблематика противоракетной обороны.Представитель минобороны сообщил, что для участия в брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка."Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила" – заявил он.Ранее Россия и Китай анонсировали совместный брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. Россию представлял Александр Емельянов, а Китай - заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.