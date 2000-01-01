Иордания: Израильтяне - безответственный народ

Правительство Иордании осудило Израиль за то, что Еврейское государство позволяет евреям посещать Храмовую гору, пишет Arutz Sheva.
По словам иорданского министра по делам СМИ и коммуникаций Мохаммада Момани, израильтяне – безответственный народ, который регулярно устраивает провокации мусульманам по всему миру.
Политик также опубликовал заявление, где указывает, что действия Израиля – "неприемлемы". Кроме того, Момани отметил, что евреи "вредят" благословенной мечети Аль-Акса.
Министр также добавил, что политика Израиля противоречит нормам международного права, в которых идёт речь о сохранении святых мест.
Действия Еврейского государства также наносят ущерб отношениям между двумя странами, по мнению иорданского политика.
При этом не так давно израильская полиция остановила футбольный матч на Храмовой горе, конфисковав мяч у арабских подростков. Это далеко не первый случай освернения арабами святого места.