13.10 08:27 MIGnews.com

Иордания: Израильтяне - безответственный народ

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Правительство Иордании осудило Израиль за то, что Еврейское государство позволяет евреям посещать Храмовую гору, пишет Arutz Sheva.По словам иорданского министра по делам СМИ и коммуникаций Мохаммада Момани, израильтяне – безответственный народ, который регулярно устраивает провокации мусульманам по всему миру.Политик также опубликовал заявление, где указывает, что действия Израиля – "неприемлемы". Кроме того, Момани отметил, что евреи "вредят" благословенной мечети Аль-Акса.Министр также добавил, что политика Израиля противоречит нормам международного права, в которых идёт речь о сохранении святых мест.Действия Еврейского государства также наносят ущерб отношениям между двумя странами, по мнению иорданского политика.При этом не так давно израильская полиция остановила футбольный матч на Храмовой горе, конфисковав мяч у арабских подростков. Это далеко не первый случай освернения арабами святого места.