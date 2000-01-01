13.10 09:21 MIGnews.com

Нетаниягу осудил примирение ФАТХа и ХАМАСа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал объявление о перемирии ФАТХа и ХАМАСа.Ранее представители обеих сторон провели двухдневную встречу в Каире, где пришли к ряду договорённостей и объявили о перемирии после 10-летнего конфликта.Согласно заявлению политика, Израиль не поддерживает перемирие в связи с тем, что ХАМАС радикально настроен против Еврейского государства. Премьер-министр также добавил, что Израиль по-прежнему настаивает на том, чтобы ему вернули тела погибших солдат, которые держат в секторе Газа."Примирение с организацией убийц, которые нацелены на уничтожение Израиля, не приближает мир, а лишь отдаляет его. Эта организация поддерживает геноцид, обстреливает ракетами мирные поселения, роет туннели, выступает против ЛГБТ-сообщества, не возвращает тела погибших на родину", – гласит заявление Нетаниягу."Такой союз - это лишь новая проблема, а не решение старой", - подытожил премьер-министр.