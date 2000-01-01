13.10 09:50 MIGnews.com

"Большая семёрка" усилит давление на Северную Корею

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Страны "Большой семёрки" согласились сотрудничать в противодействии попыткам Северной Кореи по предотвращению санкций ООН.О таком совместном решении заявил в четверг, 12 октября, высокопоставленный представитель министерства финансов Японии.Группе из семи наиболее промышленно развитых стран мира не свойственно делать открытые заявления о теме переговоров в кулуарах во время сборов Большой двадцатки. Тот факт, что тема обсуждения была раскрыта говорит о том, что страны готовы усилить давление на Северную Корею после недавних провокаций, заявил Масацугу Асакава, представитель министерства финансов Японии."Большая семёрка пришла к общему мнению о необходимости применить максимальное экономическое давление на Северную Корею путём сокращения источника дохода", - рассказал Асакава представителям СМИ после встречи."Мы договорились также об укреплении сотрудничества, в частности, о принятии мер для противодействия КНДР", - добавил представитель минфина.