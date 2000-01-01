Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу 14.01 10:58   MIGnews.com

Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу

Согласно опубликованному в субботу опросу, если новые выборы пройдут сегодня, центристский альянс партий Яира Лапида и министра Моше Кахлона способен победить правящий ныне "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Так, согласно данным исследования, "Еш Атид" и "Кулану" способны получить в совокупности 29 мест в Кнессете, тогда как "Ликуд" – 25, что на 5 меньше, чем он занимает сейчас.

Сам же Кахлон уже заявил об отсутствии какой-либо возможности создания коалиции с Лапидом, а также опроверг слухи о том, что он может выйти из правительства, что лишит премьера большинства в Кнессете и вынудит его объявить о проведении досрочных выборов. В то же время у Кахлона не возникает сомнений на тот счет, что Нетаниягу должен будет сложить полномочия, если против него выдвинут обвинения в коррупции.

Замыкает тройку лидеров левый блок "Сионистский лагерь" – "Авода" и "Тнуа" – которому прочат 16 депутатских мандатов, на 8 меньше, чем сейчас.

Далее – Объединенный арабский список с результатом в 12 мест (на 1 меньше, чем сейчас), "Еврейский дом" (11), "Кулану", "Яадут а-Тора", НДИ (7 у всех трех партий), ШАС (6) и "Мерец", который сохранит имеющиеся у него 5 депутатских портфелей.

На вопрос о том, кого же они хотят видеть премьером, 35% респондентов все же предпочли Нетаниягу, а 23% - Лапида. Однако большинство (42%) не хотят никого из них.

Опрос был проведен для новостного телеканала "Хадашот" 10-11 января. Участие в нем приняли 504 респондента, погрешность не превышает 4,5%.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:23
Россия развернула в Крыму второй дивизион С-400
10:16
Хайфа: уходивший от погони врезался в патрульный автомобиль  
09:40
Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля  
09:15
ООП требует у мусульман денег на террористов
08:58
"Ликудники" хотят Галанта и Шакед
08:23
Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию
08:17
За сутки в Тель-Авиве изнасиловали трех девушек и юношу
08:07
ЦАХАЛ подтвердил: уничтожен тоннель между Газой и Египтом
07:52
Парламент Британии обсудит полный запрет "Хизбаллы"
07:39
Нетаниягу об атаке ЦАХАЛа: мы ответим с еще большей силой
07:32
ЦАХАЛ атаковал тоннель между Газой и Египтом
07:11
Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Франции
06:41
Турция против привилегированного партнерства с ЕС
04:27
Шон Пенн назвал Трампа "врагом человечества"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus