14.01 10:58 MIGnews.com

Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу

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Согласно опубликованному в субботу опросу, если новые выборы пройдут сегодня, центристский альянс партий Яира Лапида и министра Моше Кахлона способен победить правящий ныне "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Так, согласно данным исследования, "Еш Атид" и "Кулану" способны получить в совокупности 29 мест в Кнессете, тогда как "Ликуд" – 25, что на 5 меньше, чем он занимает сейчас.Сам же Кахлон уже заявил об отсутствии какой-либо возможности создания коалиции с Лапидом, а также опроверг слухи о том, что он может выйти из правительства, что лишит премьера большинства в Кнессете и вынудит его объявить о проведении досрочных выборов. В то же время у Кахлона не возникает сомнений на тот счет, что Нетаниягу должен будет сложить полномочия, если против него выдвинут обвинения в коррупции.Замыкает тройку лидеров левый блок "Сионистский лагерь" – "Авода" и "Тнуа" – которому прочат 16 депутатских мандатов, на 8 меньше, чем сейчас.Далее – Объединенный арабский список с результатом в 12 мест (на 1 меньше, чем сейчас), "Еврейский дом" (11), "Кулану", "Яадут а-Тора", НДИ (7 у всех трех партий), ШАС (6) и "Мерец", который сохранит имеющиеся у него 5 депутатских портфелей.На вопрос о том, кого же они хотят видеть премьером, 35% респондентов все же предпочли Нетаниягу, а 23% - Лапида. Однако большинство (42%) не хотят никого из них.Опрос был проведен для новостного телеканала "Хадашот" 10-11 января. Участие в нем приняли 504 респондента, погрешность не превышает 4,5%.