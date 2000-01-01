14.01 11:36 MIGnews.com

Неожиданный сюрприз ждал Нетаниягу в аэропорту Дели

תודה לך, חברי היקר מודי, על קבלת הפנים החמה והאישית להודו. אני מעריך מאוד את המחווה המרגשת הזו https://t.co/e6a2mkb0Jo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 января 2018 г.

Welcome to India, my friend PM @netanyahu! Your visit to India is historic and special. It will further cement the close friendship between our nations. @IsraeliPM #ShalomNamaste pic.twitter.com/sidgMmA1fu — Narendra Modi (@narendramodi) 14 января 2018 г.

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Утром в воскресенье, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара приземлились в международном аэропорту имени Индиры Ганди, их ждал приятный сюрприз – глава индийского правительства Нарендра Моди решил нарушить протокол и лично встретить главу израильской делегации в главной воздушной гавани Дели.В своем Twiter Нетаниягу поблагодарил Моди за это и заявил, что очень ценит этот жест. Изначально предполагалось, что встречать его будет министр иностранных дел Сушма Сварадж."Добро пожаловать в Индию, мой друг! Твой исторический и особенный визит в Индию укрепит близкие отношения наших народов", - написал в микроблоге Моди, прикрепив хештэг #ШаломНамасте.После встречи два премьера посетили церемонию переименования мемориала Тин Мурти (в переводе с хинди "три статуи"). Сооруженный в 1922 году памятник включает в себя статуи трех индийских военных из княжеств Джодхпур, Хайдарабад и Майсур, которые, участвуя в Битве за Хайфу 23 сентября 1918 года, под командованием британского генерала Эдмунда Алленби освободили город от османов. Теперь он будет носить название Тин Мурти Хайфа.Стоит отметить, что Нетаниягу стал вторым премьер-министром Еврейского государства, который когда-либо посещал Индию. Перед ним это сделал в 2003 году покойный ныне Ариэль Шарон, чья поездка была омрачена серией арабских терактов.