14.01 13:39 MIGnews.com

Москва напомнила о "незаконности" израильских поселений

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Министерство иностранных дел России напомнило о своей позиции по израильским поселениям в Иудее и Самарии, которые считают противозаконными и препятствием для прямых переговоров с палестинцами."В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса", — говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте.В ведомстве отмечают, что продолжение поселенческой деятельности "подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке".