Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Москва напомнила о `незаконности` израильских поселений | Фото: ISM Palestine/Flickr14.01 13:39   MIGnews.com

Москва напомнила о "незаконности" израильских поселений

Министерство иностранных дел России напомнило о своей позиции по израильским поселениям в Иудее и Самарии, которые считают противозаконными и препятствием для прямых переговоров с палестинцами.

"В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса", — говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте.

В ведомстве отмечают, что продолжение поселенческой деятельности "подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Макрон написал эротический роман о жене
14:44
В Ливане подорвали автомобиль с членом ХАМАСа
14:08
Житель Тайбе планировал теракт "во имя ISIS"
12:03
Сменивший пол отчим Ким Кардашьян стал героем Израиля
11:36
Неожиданный сюрприз ждал Нетаниягу в аэропорту Дели  
10:58
Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу
10:23
Россия развернула в Крыму второй дивизион С-400
10:16
Хайфа: уходивший от погони врезался в патрульный автомобиль  
09:40
Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля  
09:15
ООП требует у мусульман денег на террористов
08:58
"Ликудники" хотят Галанта и Шакед
08:23
Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию
08:17
За сутки в Тель-Авиве изнасиловали трех девушек и юношу
08:07
ЦАХАЛ подтвердил: уничтожен тоннель между Газой и Египтом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus