14.01 16:14 MIGnews.com

"После выборов мы отменим "закон о магазинах""

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Демонстрации против введения "закона о магазинах" в Ашдоде продолжаются и после начала рабочей недели. Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"), откликнулся на приглашение организаторов демонстрации, и сегодня, в воскресенье (14.01.18), приехал в Ашдод, чтобы встретиться с демонстрантами и владельцами бизнеса, получившими вчера штраф за работу в шаббат. Развозов приехал как представитель партии "Еш Атид" как одной из главных противниц "закона о магазинах" в Кнессете, и попросил поддержать демонстрантов в Ашдоде.Организаторы демонстраций, вчера выведшие на улицы тысячи жителей Ашдода и собравшие 7000 подписей горожан под петицией против закрытия магазинов по шаббатам, провели для депутата экскурсию по местам демонстраций, и познакомили его с владельцами предприятий, получившими вчера штрафы за работу в шаббат. Во время встречи с Владимиром Сойфером и Инной Фурман, лидерами демонстраций, Развозов заявил, что его партия отменит закон, принуждающий к определенному образу жизни светские города, если пройдет в правительство: "То, что вам удалось сделать в Ашдоде в последний шаббат, должно стать примером для всех представителей светского населения в нашей стране. Также, как жители Ашдода борются против насаждения шаббата, мы продолжим воевать против религиозного принуждения и за сохранение статуса-кво во всем Израиле.Партия "Еш Атид" еще не сказала последнего слова об этом законе. Также, как мы не хотим принуждать к светскому образу жизни население ультра-ортодоксальных районов, мы не хотим, чтобы нас принуждали становиться ультра-религиозными. Сразу же после грядущих выборов, когда у нас появятся мандаты, которые позволят нам войти в следующее правительство, мы отменим этот закон, сеющий лишь раздор, положим конец фарсу под названием "закон о магазинах", и примем закон, который вернет ситуацию к прежнему порядку вещей".После встречи Владимир Сойфер, один из организаторов демонстраций, заявил: "Я счастлив, что митинги не угасают, и представитель партии "Еш Атид" приехал к нам в Ашдод. Депутат Развозов пообещал помочь нам в нашей борьбе, что наглядно демонстрирует преданность его и его партии всему светскому населению Израиля".Инна Фурман добавила: "Я обратилась к политикам ото всех партий и движений с просьбой объединить светское население страны, потому что без политиков мы не сможем одержать победу в войне против религиозного принуждения. Депутат Развозов – единственный, кто отозвался и приехал, за что мы ему благодарны. На встрече стало очевидно, что он видит ситуацию так же, как и мы, и желает победы не меньше нашего".Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")