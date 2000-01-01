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14.01 17:33   MIGnews.com

Шофера, записавшего Яира Нетаниягу, привлекут к суду

Канцелярия премьер-министра и фирма-подрядчик, через которую был нанят шофер, возивший сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу Яира, собираются подавать на водителя в суд за нарушение обязательства о неразглашении служебной информации.

Об этом в воскресенье, 14 января сообщает израильское новостное издание "Исраэль ха-йом".

Напомним, на записи сделанной тайком в служебном автомобиле, на котором Яир Нетаниягу ехал с друзьями в подвыпившем состоянии, он обращается к сыну газового магната Коби Маймона Ниру со словами: "Мой отец устроил тебе двадцать миллиардов шекелей".

Водитель, который вез Яира Нетаниягу и его двух друзей, в том числе и сына Коби Маймона, записал их разговор и через 2,5 года продал СМИ.

Телохранитель, который и сейчас пребывает на государственной службе, прошел проверку на детекторе лжи на прошлой неделе. По его словам, он не имеет отношения к этой истории, и аппарат подтвердил, что он говорит правду.

Методом исключения остался водитель, который уже не работает в той фирме, через которую был нанят в штат канцелярии премьера. В прессе уже появилась информация о том, что за кассету с записью 2 канал заплатил 50 тысяч шекелей.
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