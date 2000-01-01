14.01 18:17 MIGnews.com

"Израиль "забыл" о ликвидаторах чернобыльской аварии"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) и Союз ликвидаторов-чернобыльцев (председатель Александр Калантырский) подготовили и подают на этой неделе иск в Верховный суд справедливости с требованием к государству признать права ликвидаторов и выполнить обязательства перед ними. Иск подготовлен при содействии адвоката Гилада Шера.В иске указывается: "После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, которая стала самой опасной аварией на АЭС в истории человечества, в Израиль репатриировались более 4000 участников ликвидации последствий аварии. Они получили гражданство Израиля, соответствии с Законом о возвращении. Сегодня остались в живых лишь 1200 из ликвидаторов. Власти страны проявили пренебрежение по отношению к ликвидаторам и именно ликвидаторы и их права находятся в фокусе данного иска. После репатриации в Израиль ликвидаторы потеряли свои права в странах исхода, полагавшиеся им как людям, работавшим в районе Чернобыльской аварии. Они были лишены своих прав, хотя это находится в противоречии с международным правом, которое предусматривает обязанность государства, на территории которого произошла подобная авария, заботиться о ликвидаторах, без связи с их гражданством".Депутат Светлова: "В 2001 году в кнессете был принят закон о ликвидаторах, большая часть пунктов которого так до сих пор и не выполняется. В 2006 году ликвидаторы уже обращались в БАГАЦ, и получили обещание, что государство выполнит взятые на себя в соответствии с законом о ликвидаторах обязательства. Но так ничего и не было сделано. Мало кто помнит, но Чернобыльская авария затронула и Израиль: ведь сюда приехали люди, самоотверженно работавшиеся на ликвидации последствий страшного взрыва. Ликвидаторы пожертвовали своим здоровьем, чтобы спасти людей в разных странах от расползания радиоактивного заражения. Я больше двух лет работаю в кнессете для того, чтобы помочь ликвидаторам, даже подготовила и подала соответствующий законопроект. Проводились обсуждения в комиссиях кнессета, - но воз и ныне там. Видимо, ждут, чтобы умерли последние из этих людей...Все они страдают от тяжелых заболеваний, ставших следствием радиоактивного облучения и им необходима помощь государства Израиль. Тем не менее, министерство здравоохранения считает, что ликвидаторы не болеют после работы в зоне АЭС, но если это так, то почему отказываются страховать этих людей? А министерство финансов согласно с тем фактом, что ликвидаторы входят в группу риска. И это прямо противоречит позиции минздрава. Позиция государства противоречива и поэтому ситуация тупиковая. В подготовленном иске мы требуем, чтобы был выполнен уже принятый в кнессете закон о ликвидаторах, в соответствии с которым люди получали бы на постоянной основе медицинскую помощь в одной из больниц в центре Израиля и наблюдение за состоянием здоровья самих ликвидаторов и их детей, кроме того, государство должно обеспечить ликвидаторам финансовую помощь и содействие в получении социального жилья".Александр Калантырский, председатель Союза ликвидаторов-чернобыльцев: "Мы подаем иск в БАГАЦ, поскольку государственные инстанции не занимаются нашей проблемой. Во всех странах помогают ликвидаторам и лишь в Израиле на нас не обращают внимания. Надеемся, что хоть в Верховном суде нам удастся добиться справедливости"...