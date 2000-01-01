"Израиль решил проблему с террористическими туннелями"
Израиль решил проблему с террористическими туннелями, прорываемыми вглубь его территории из сектора Газа.
Об этом в воскресенье, 14 января в интервью телеканалу на арабском языке "Аль-Хура" заявил координатор действий правительства Израиля в Иудее и Самарии Йоав Мордехай.
"Израильский гений и еврейский ум нашли способ борьбы с туннелями террористов. И как есть "Железный купол", защищающий от ракет, такой же "Железный купол" у нас имеется под землей", - отметил генерал-майор.
"Я хочу довести до сведения всех тех, кто роет или приближается к туннелям: как вы видели в последние два месяца, в этих туннелях можно найти только смерть", — подчеркнул он.
Мордехай также выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса в Газе. "Вопрос в том, как помочь двум миллионам палестинцев сектора Газы, которые находятся под оккупацией. И эта оккупация не израильская. ХАМАС является оккупантом палестинского народа", - добавил генерал-майор.
Напомним, сегодня ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, который частично был прорыт на израильской территории под КПП "Керем-Шалом", на юге сектора Газа.
Общая протяженность тоннеля составляла 1,8 км, он уходил вдоль газопровода на египетскую территорию. По израильской территории проходило 180 метров тоннеля. Тоннель был обнаружен благодаря разведывательными и технологическим возможностям ЦАХАЛа.