14.01 20:27 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:"Для меня большая честь и настоящее удовольствие быть здесь.Есть большой энтузиазм, не только на уровне правительства и государственных лидеров, но и среди народа, и это согревает сердце. Я хотел бы поблагодарить вас за этот прием. Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами пути дальнейшего улучшения наших отношений.Мы находимся здесь, в Индии, с историческим визитом. Для Израиля важно, что одна из великих держав мира стремится развивать тесные отношения с нами в экономике, торговле, безопасности, сельском хозяйстве - во многих областях.Но будучи здесь, в Индии, я думаю о вас, солдаты ЦАХАЛа, об отлично проведенной вами вчера операции по уничтожению тоннеля. Мы систематически уничтожаем тоннельную инфраструктуру ХАМАСа и "Исламского джихада". Им не стоит с нами связываться".Министр иностранных дел Сварадж:"Сердечно приветствую вас в Индии. Это чувство взаимное. Мы с нетерпением ждали вашего визита. После визита премьер-министра Моди мы все с нетерпением ждали вас в Индии, и сегодня эта мечта сбылась".Министр иностранных дел подчеркнула особую теплую дружбу между двумя странами и отметила, что Индия хочет углублять сотрудничество во всех областях.Министр иностранных дел сказала, что визиты, состоявшиеся в прошлом году, отражают дружбу между двумя странами.