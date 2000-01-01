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Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии | Фото:14.01 20:27   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:

"Для меня большая честь и настоящее удовольствие быть здесь.

Есть большой энтузиазм, не только на уровне правительства и государственных лидеров, но и среди народа, и это согревает сердце. Я хотел бы поблагодарить вас за этот прием. Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами пути дальнейшего улучшения наших отношений.

Мы находимся здесь, в Индии, с историческим визитом. Для Израиля важно, что одна из великих держав мира стремится развивать тесные отношения с нами в экономике, торговле, безопасности, сельском хозяйстве - во многих областях.

Но будучи здесь, в Индии, я думаю о вас, солдаты ЦАХАЛа, об отлично проведенной вами вчера операции по уничтожению тоннеля. Мы систематически уничтожаем тоннельную инфраструктуру ХАМАСа и "Исламского джихада". Им не стоит с нами связываться".



Министр иностранных дел Сварадж:

"Сердечно приветствую вас в Индии. Это чувство взаимное. Мы с нетерпением ждали вашего визита. После визита премьер-министра Моди мы все с нетерпением ждали вас в Индии, и сегодня эта мечта сбылась".

Министр иностранных дел подчеркнула особую теплую дружбу между двумя странами и отметила, что Индия хочет углублять сотрудничество во всех областях.

Министр иностранных дел сказала, что визиты, состоявшиеся в прошлом году, отражают дружбу между двумя странами.
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