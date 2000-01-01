Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.
В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:
"Для меня большая честь и настоящее удовольствие быть здесь.
Есть большой энтузиазм, не только на уровне правительства и государственных лидеров, но и среди народа, и это согревает сердце. Я хотел бы поблагодарить вас за этот прием. Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами пути дальнейшего улучшения наших отношений.
Мы находимся здесь, в Индии, с историческим визитом. Для Израиля важно, что одна из великих держав мира стремится развивать тесные отношения с нами в экономике, торговле, безопасности, сельском хозяйстве - во многих областях.
Но будучи здесь, в Индии, я думаю о вас, солдаты ЦАХАЛа, об отлично проведенной вами вчера операции по уничтожению тоннеля. Мы систематически уничтожаем тоннельную инфраструктуру ХАМАСа и "Исламского джихада". Им не стоит с нами связываться".
Министр иностранных дел Сварадж:
"Сердечно приветствую вас в Индии. Это чувство взаимное. Мы с нетерпением ждали вашего визита. После визита премьер-министра Моди мы все с нетерпением ждали вас в Индии, и сегодня эта мечта сбылась".
Министр иностранных дел подчеркнула особую теплую дружбу между двумя странами и отметила, что Индия хочет углублять сотрудничество во всех областях.
Министр иностранных дел сказала, что визиты, состоявшиеся в прошлом году, отражают дружбу между двумя странами.