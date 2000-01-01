Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В районе Эйлата и пустыни Арава пройдут учения ЦАХАЛа | Фото:15.01 06:17   MIGnews.com

В районе Эйлата и пустыни Арава пройдут учения ЦАХАЛа

В районе Эйлата и районе пустыни Арава с 15 по 17 января проводятся плановые военные учения.

В период проведения учений в указанных районах будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта, сообщается в пресс-службе ЦАХАЛа.

В армейской пресс-службе отмечают, что речь идет о плановых учениях, целью которых является поддержание высокого уровня боеготовности подразделений ЦАХАЛа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:06
Евреи-реформисты судятся с Израилем за Стену Плача
12:04
США создают северную армию в Сирии
11:56
Урок не в прок
11:37
Lactalis отзывает продукцию из 83 стран из-за сальмонеллы
11:10
Офис премьера подаст в суд на охранника Яира Нетаниягу
11:01
Директор "Шалом Ахшав" может возглавить "Мерец"
10:38
Ливан запретил фильм Спилберга из-за Израиля
10:21
Ножевое нападение в пермской школе: новые сведения
09:53
Франция посчитала своих джихадистов на Ближнем Востоке
09:33
Резня в Перми: ранены 5 детей и учитель
09:13
Экстремистская речь Аббаса не произвела впечатления на Ливни
09:08
Нетаниягу возлагает надежды на визит в Индию
08:45
Аббас: у евреев нет ничего общего с Израилем
08:32
Двойной теракт в Багдаде: 26 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus