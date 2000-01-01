15.01 06:17 MIGnews.com

В районе Эйлата и пустыни Арава пройдут учения ЦАХАЛа

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В районе Эйлата и районе пустыни Арава с 15 по 17 января проводятся плановые военные учения.В период проведения учений в указанных районах будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта, сообщается в пресс-службе ЦАХАЛа.В армейской пресс-службе отмечают, что речь идет о плановых учениях, целью которых является поддержание высокого уровня боеготовности подразделений ЦАХАЛа.