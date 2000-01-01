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Либерман начал легализацию форпоста Хават-Гилад | Фото:15.01 07:13   MIGnews.com

Либерман начал легализацию форпоста Хават-Гилад

В воскресенье, 14 января министр обороны Израиля Авигдор Либерман представил в секретариат правительства проект резолюции о легализации форпоста Хават-Гилад, с тем, чтобы придать ему законный статус обычного поселения.

Проект стал ответом на убийство арабскими террористами раввина Разиэля Шеваха, произошедшее 9 января.

"Необходимо начать продвигать возведение нового поселения на земле, находящейся во владении израильтян, в районе Самарии. Поселение будет действовать в муниципальных границах регионального совета Самарии, получит статус независимого поселения и примет, среди прочего, жителей, которые в настоящее время проживают на частных землях в этом районе", — говорится в документе.

Этот проект резолюции уполномочивает министра обороны дать указание соответствующим органам выполнить необходимую подготовительную работу для проверки юридических аспектов, связанных с возведением постоянного поселения, определения его точного местоположения, изучения вопросов, связанных с проектированием, инфраструктурой, окружающей средой, а также продвижения плана застройки поселения в уполномоченных организациях.

"Поселенческий проект был всегда важной составляющей общей концепции безопасности сионистского движения, еще со времен Стены и Башни (Хома ве-Мигдаль). Сегодня еврейское поселенческое движение также вносит огромный вклад в охрану границ государства и регионов нашей родины. Я надеюсь, что все соответствующие органы в самое ближайшее время предпримут необходимые шаги для продвижения этого процесса", - заявил глава оборонного ведомства Израиля.

Напомним, 10 января, министр обороны дал указание руководителям оборонного ведомства изучить порядок легализации поселенческого форпоста Хават-Гилад
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