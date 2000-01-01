14.01 22:27 MIGnews.com

КНДР призвала осознать "гнусное нутро" США

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Власти Северной Кореи призвали "осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США", которые "притаскивают на корейский полуостров и вокруг него вооруженные силы ВВС и ВМС".Об этом в воскресенье. 14 января говорится в заявлении властей Северной Кореи, опубликованном Центральным телеграфны агентством Кореи (ЦТАК)."Вся корейская нация должна точно осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США и решительно бороться против их попыток наращивания вооруженных сил и войны против Севера", — говорится в сообщении агентства.По данным агентсвта, к Корейскому полуострову стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии."Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов подразделения Хвасон, которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью", – говорится в заявлении.Агентство призвало всю корейскую нацию выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером.В ЦТАК отмечают, что действия США говорят о намерении помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами.Напомним, 9 января КНДР и Южная Корея провели переговорыо возможностях улучшения отношений в различных сферах, в том числе и о приезде северокорейской команды в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.