14.01 07:52 MIGnews.com

Парламент Британии обсудит полный запрет "Хизбаллы"

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Благодаря усилиям лобби "Лейбористы – друзья Израиля" (LFI), 25 января Палата общин Великобритании обсудит полный запрет деятельности ливанской организации "Хизбалла".Согласно заявлению нижней палаты британского парламента, это заслуга председательницы LFI Джоан Райан, деятельность которой и обеспечила межпартийную парламентскую дискуссию о запрете "Хизбаллы" 25 января.Стоит отметить, что нынешнее британское законодательство запрещает только военизированное, но не политическое, крыло "Хизбаллы"."LFI давно призывает к полной запрету террористической группировки "Хизбалла". Различия, признаваемые Великобританией сама "Хизбалла" не признает. В 2009 году заместитель ее генерального секретаря Наим Кассем заявил, что "то же руководство, которое руководит работой парламента и правительства, координирует джихад против Израиля".Это ложное различие позволяет флагам "Хизбаллы" развеваться на улицах Британии, что особенно заметно в Лондоне во время ежегодного "парада Аль-Кудс". В июне прошлого года вице-председатель LFI Луиза Эллман призвала министра внутренних дел Эмбер Радд запретить "Хизбаллу", а также просила лондонского мэра Садика Хана пересмотреть политическую составляющую этого мероприятия. В ноябре она встретилась с руководством столичной полиции, чтобы обсудить наши опасения", - говорится в заявлении лобби.Стоит отметить, что сам градоначальник Лондона также призывал Радд к полному запрету "Хизбаллы", однако министр полиции Великобритании Ник Херд выразил сомнения на счет вероятности вынесения такого решения.