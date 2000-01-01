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Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию | Фото: Коби Гидеон, GPO14.01 08:23   MIGnews.com

Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию

Сын премьер-министра Израиля, который изначально должен был сопровождать своих родителей во время официального визита в Индию, остается в Израиле, сообщает телеканал "Хадашот" со ссылкой на заявление канцелярии Биньямина Нетаниягу.

Как сообщалось, что премьер с супругой Сарой Нетаниягу, возглавив торговую делегацию из 130 человек, отправились в 6-дневный визит в Индию с целью расширения двусторонних отношений. Их сын Яир должен был лететь с ними – он получил личное приглашение от премьер-министра Нарендры Моди и ему уже была выдана индийская виза, – но остался в Израиле.

В то же время в канцелярии израильского премьера отказались уточнять, связано ли это достаточно внезапное решение с обнародованной на этой неделе компрометирующей аудиозаписью разговоров Яира Нетаниягу с его приятелями.

"Премьер-министр Индии Моди является близким другом Израиля и моим другом, и я ценю тот факт, что он будет лично сопровождать меня значительную часть визита", - заявил премьер перед поездкой.

Биньямин Нетаниягу проведет встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и главой МИДа Сушмой Сварадж. Стороны проведут переговоры и подпишут ряд соглашений.
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