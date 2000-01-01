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`Ликудники` хотят Галанта и Шакед 14.01 08:58   MIGnews.com

"Ликудники" хотят Галанта и Шакед

Министр по делам пенсионеров и гендерного равенства меньшинств Израиля Гила Гамлиэль заняла первое место в рейтинге популярности участников "Ликудиады" – партийного мероприятия, состоявшегося 12 января в Эйлате.

Таким образом, она в очередной раз подтвердила свой авторитет среди однопартийцев: в прошлой году Гамлиэль заняла второе, а в позапрошлом – также первое место в опросе "ликудников".

"Я благодарю семью "Ликуда" за проявление доверия моей социальной работе в Министерстве гендерного равенства. Я прилагаю все усилия для перекрытия социальной пропасти и создания гендерного равенства.

Наша цель на данный момент – объединиться на пути к победе на выборах в 2019 году. В минувшие выходные мы получили доказательство того, что "Ликуд" – это основанное на общих ценностях решительное движение", - прокомментировала она результаты исследования.

За ней следуют министр науки Офир Акунис, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр туризма Ярив Левин, Йоав Киш, глава министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан, глава коалиции Давид Амсалем и депутаты Амир Охана и Мики Зоар.

Также в рейтинг попали Ави Дихтер, Давид Битан, министр Исраэль Кац, Гидеон Саар, министр Аюб Кара, Орен Хазан, Нава Бокер, Шарен Хаскель, Нурит Корен, министр Цахи Анегби, министр Хаим Кац, замминистра Ципи Хотовели, министры Зеэв Элькин и Иехуда Глик.

В тройку нечленов партии, которых "ликудники" хотели бы видеть рядом с собой, вошли министры строительства и юстиции Йоав Галант ("Кулану") и Айелет Шакед ("Еврейский дом"), а также известный израильский сатирик и телеведущий Аври Гилад
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