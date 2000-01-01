Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля 14.01 09:40   MIGnews.com

Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля

Утром 14 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во главе делегации из 130 человек прилетел с официальным визитом в Индию, где пробудет следующие 6 дней.

Однако его прилет омрачил неприятный инцидент: в столице государства, Нью-Дели, прошла антиизраильская демонстрация, участники которой, преимущественно индийские мусульмане, жгли флаги Еврейского государства и чучела Биньямина Нетаниягу.

В знак протеста против признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей они скандировали антиизраильские лозунги и размахивали транспарантами "Нетаниягу, убирайся домой".

Как сообщает портал Sputnik со ссылкой на индийские СМИ, аналогичные акции прошли примерно в тысяче деревень по всей Индии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:58
Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу
10:23
Россия развернула в Крыму второй дивизион С-400
10:16
Хайфа: уходивший от погони врезался в патрульный автомобиль  
09:15
ООП требует у мусульман денег на террористов
08:58
"Ликудники" хотят Галанта и Шакед
08:23
Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию
08:17
За сутки в Тель-Авиве изнасиловали трех девушек и юношу
08:07
ЦАХАЛ подтвердил: уничтожен тоннель между Газой и Египтом
07:52
Парламент Британии обсудит полный запрет "Хизбаллы"
07:39
Нетаниягу об атаке ЦАХАЛа: мы ответим с еще большей силой
07:32
ЦАХАЛ атаковал тоннель между Газой и Египтом
07:11
Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Франции
06:41
Турция против привилегированного партнерства с ЕС
04:27
Шон Пенн назвал Трампа "врагом человечества"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus