14.01 09:40 MIGnews.com

Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля

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Утром 14 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во главе делегации из 130 человек прилетел с официальным визитом в Индию, где пробудет следующие 6 дней.Однако его прилет омрачил неприятный инцидент: в столице государства, Нью-Дели, прошла антиизраильская демонстрация, участники которой, преимущественно индийские мусульмане, жгли флаги Еврейского государства и чучела Биньямина Нетаниягу.В знак протеста против признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей они скандировали антиизраильские лозунги и размахивали транспарантами "Нетаниягу, убирайся домой".Как сообщает портал Sputnik со ссылкой на индийские СМИ, аналогичные акции прошли примерно в тысяче деревень по всей Индии.