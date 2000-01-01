14.07 13:35 MIGnews.com

Реакция Сионистского лагеря на теракт у Львиных ворот

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Лидеры фракции Сионистский лагерь выступили осудили утренний теракт в Старом городе Иерусалима.Ицхак Герцог, лидер парламентской оппозиции: "Подлый теракт возле Львиных ворот Старого города, в самом взрывоопасном и сложном месте. Полностью поддерживаю все усилия сил безопасности и спецслужб, наших бойцов в беспощадной борьбе с террористами. Действуя жестко, хладнокровно, спокойно и ответственно мы победим террор. Желаю скорейшего выздоровления раненым в теракте".Ави Габай, председатель Сионистского лагеря: "Вновь теракт, совершенный презренными убийцами. Полагаюсь на силы безопасности Израиля в том, что будут найдены и сурово наказаны и те, кто послал террористов, а также их пособники, помогавшие террористам. Сил, здоровья и скорейшего выздоровления раненым".Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь: "Тяжелый теракт. Мое сердце с ранеными и с их семьями. Всемерная поддержка нашим силам безопасности, которые стоят на переднем крае борьбы со злом, с террористами, нападающими на невинных людей и стремящимися превратить конфликт в религиозное столкновение. Скорейшего выздоровления раненым в теракте".