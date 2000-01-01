14.07 07:20 MIGnews.com

Нетаниягу даст показания по делу о подлодках

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Газета Маарив, со ссылкой на источник, близкий к расследованию “дела 3000” сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен быть допрошен в рамках расследования дела. Источник говорит, что следствие должно понять какую позицию занимал премьер на момент подписания документов о покупке подлодок и знал ли он о том, что в сделке участвует его адвокат и кузен Давид Шимрон. Источник говорит: "Это - необходимый шаг".Между тем, адвокат Шимрон был допрошен в четвертый раз в штаб-квартире подразделения по борьбе с коррупцией Лахав 433. Окружной суд Ришон Ле-Циона принял решение продлении срока содержания под стражей основного подозреваемого по делу - бизнесмена Мики Ганора, выступавшего в роли посредника при сделке с германским концерном Thyssenkrupp. Суд отказался заменить заключение на домашний арест.Судья Эйнат Рон сказала: “Я изучила все материалы, собранные до настоящего момента. Они очень сложны, и с этим делом надо разбираться на нескольких уровнях. С другой стороны, я изучила те шаги, которые следствие намерено предпринять в будущем. Речь идет не только о технических мерах, но и о сборе доказательств, которому могут попытаться помешать. С целью предотвращения подобных помех, и с учетом характера расследования и подозрений, просьба о домашнем аресте не может быть удовлетворена”.Также продлен арест генерала Авриэля Бар Йосефа, бывшего заместителя главы Совета Национальной Безопасности. Был снова допрошен бывший командующий ВМС генерал Элиезер (Чайни) Маром. Его домашний арест продлен на два дня.