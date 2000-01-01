14.07 08:12 MIGnews.com

Макрон: Франция больше не требует ухода Асада

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Французский лидер Эммануэль Макрон после общения с Дональдом Трампом заявил прессе, что Париж изменил доктрину по Сирии.Макрон отметил, что основная цель в стране – устранить террористические организации, а уход Башара Асада с поста главы Сирии больше не является важным условием, передает РИА Новости.Он попросил журналистов не делать вывод, что Франция поддерживает главу Сирии.В ходе переговоров Трамп и Макрон пришли к мнению, что нужно организовать контактную группу, которая будет заниматься созданием дорожной карты по будущему Сирии. Участниками группы должны стать члены Совбеза ООН.Напомним, американский президент Дональд Трамп прибыл в Париж на встречу с Эммануэлем Макроном 13 июля. Он проведет во Франции два дня.