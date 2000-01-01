14.07 08:40 MIGnews.com

Евреев обвинили в сожжении Grenfell Tower

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Британские СМИ сообщают, что один из исламистских активистов публично заявил, что пожар в жилом многоэтажном доме в Лондоне устроили сионисты.Уточняется, что речь идет о Назиме Али, директоре Исламской комиссии по правам человека (IHRC).Правоохранители обвинили его в использовании трагического инцидента в разжигании национальной ненависти и подстрекательстве.Антисемитские заявления Али были сделаны на мероприятии "Дня Аль-Кудс", который прошел в прошлом месяце в Лондоне.Газета The Daily Telegraph утверждает, что исламист во время митинга заявил: "Как мы знаем, в Grenfell Tower много невинных людей были убиты приятелями Терезы Май, многие из которых являются сторонниками сионистами".Он добавил:"Давайте не будем забывать, что некоторые из крупнейших корпораций, поддерживающих Консервативную партию, – сионистские. Эти сионистские сторонники партии тори несут ответственность за убийство людей в Grenfell Tower ".Напомним, что пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower в среду, 14 июня. Жертвами трагедии стали не менее 80 человек.