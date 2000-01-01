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Закон: объявление войны - без согласия правительства 14.08 11:06   MIGnews.com

Закон: объявление войны - без согласия правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу требует внести поправку к основному закону страны. Согласно поправке объявление войны или решение о начале военной операции не потребует согласия большинства министров правительства Израиля.

В определенных случаях такое решение может быть принято даже без участия в заседании всех членов военно-политического кабинета.

Два месяца назад кабинет одобрил поправки к закону. Согласно поправкам, правительство, сразу после формирования, будет заранее давать право военно-политическому кабинету право на принятие подобных решений. Целью является предотвращение “сливов” подобной информации.

Официальные представители министерства юстиции заявили, что подобная поправка внесет ясность и предотвратит необходимость дебатов в правительстве в реальном времени, когда каждая минута может оказаться критически важной для успеха военной операции.
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