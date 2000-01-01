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Забастовка в Димоне отменяется 14.08 13:10   MIGnews.com

Забастовка в Димоне отменяется

Правительство Израиля утвердило чрезвычайные меры против забастовки работников Ядерного исследовательского центра в "Димоне".

Три месяца работники центра бастовали, добиваясь повышение зарплат.

Израиль считается единственным ядерным государством на Ближнем Востоке, но долгое время правительство отказывалось подтверждать или отрицать то, что у него есть такое оружие, и завод "Димона" официально фокусируется на исследованиях и энергетическом обеспечении.

"Правительство единогласно одобрило просьбу главы израильской Комиссии по атомной энергии о внедрении правил на случай чрезвычайной ситуации, которые позволят наложить запрет на участие в забастовке для работников Ядерного исследовательского центра", - сообщили в кабинете премьер-министра Израиля.

В канцелярии главы правительства сообщили, что правила будут действовать в течение трех месяцев в отношении 50 работников. Они необходимы для того, чтобы избежать нанесения серьезного ущерба жизненно важным интересам государства.
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