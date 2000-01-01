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http://president.gov.by 15.08 00:06   MIGnews.com

Лукашенко заговорил о "шалостях" на границе Беларуси и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением погранзон на границе с РФ и охлаждением отношений между странами. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Москва и Минск "многое потеряли на многих направлениях". "По некоторым вопросам мы допускаем откаты", — подчеркнул белорусский лидер.

7 апреля Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства. Он выразил мнение, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии.

27 января директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. В Минске данное решение раскритиковали. Распоряжение, предположительно, связано с введением в действие указа Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.

Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.
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