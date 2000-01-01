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ОАЭ спонсировали работу Блэра в Ближневосточном квартете | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr14.08 15:58   MIGnews.com

ОАЭ спонсировали работу Блэра в Ближневосточном квартете

Работу экс-премьера Великобритании Тони Блэра на должности спецпосланника "Ближневосточного квартета" финансировали Объединенные Арабские Эмираты, причем делали это тайно, сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении соответствующие электронные письма.

В частности, ОАЭ скрыто финансировали офис Блэра в Лондоне, а также платили ему миллионы из суверенного фонда Абу-Даби за "консультационные услуги" правительству эмирата. Кроме самого Блэра в качестве консультанта использовали также высокопоставленного чиновника британского МИДа, который возглавлял офис Блэра.

Обнародование подобной информации, по оценке газеты, может вызвать самые серьезные вопросы из-за потенциального конфликта интересов между работой экс-премьера спецпосланником и его частной деятельностью.
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