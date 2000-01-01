14.08 19:16 MIGnews.com

Индия депортирует мусульманских беженцев вопреки воле ООН

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Все 40 тысяч беженцев из числа мусульман-рохинджа будут депортированы из Индии, правительство которой продолжает считать их нелегальными иммигрантами, несмотря на наличие регистрации ООН как беженцев.Ссылаясь индийского министра юстиции Кирен Рихиджу, агентство Reuters пишет о том, что Дели уже распорядилось выявить и депортировать нелегальных иммигрантов, включая рохинджа, у 16,5 тысяч из которых имеются свидетельства беженца, выданные управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ)."Они продолжают процесс регистрации, мы не можем им запретить, но соглашение о беженцах мы не подписывали. Насколько нам известно, все они являются нелегальными иммигрантами. У них нет оснований здесь жить. Все, кто являются нелегальными мигрантами, должны быть депортированы", - Рихиджу.Представительство УВКБ в Индии уже заявляло, что принцип невысылки беженцев в места, где они могут находиться под угрозой, считается частью международного права и обязателен для исполнения всеми государствами вне зависимости от того, подписывали ли они Конвенцию о беженцах или нет.