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Индия депортирует мусульманских беженцев вопреки воле ООН | Фото: European Commission DG ECHO/Flickr14.08 19:16   MIGnews.com

Индия депортирует мусульманских беженцев вопреки воле ООН

Все 40 тысяч беженцев из числа мусульман-рохинджа будут депортированы из Индии, правительство которой продолжает считать их нелегальными иммигрантами, несмотря на наличие регистрации ООН как беженцев.

Ссылаясь индийского министра юстиции Кирен Рихиджу, агентство Reuters пишет о том, что Дели уже распорядилось выявить и депортировать нелегальных иммигрантов, включая рохинджа, у 16,5 тысяч из которых имеются свидетельства беженца, выданные управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ).

"Они продолжают процесс регистрации, мы не можем им запретить, но соглашение о беженцах мы не подписывали. Насколько нам известно, все они являются нелегальными иммигрантами. У них нет оснований здесь жить. Все, кто являются нелегальными мигрантами, должны быть депортированы", - Рихиджу.

Представительство УВКБ в Индии уже заявляло, что принцип невысылки беженцев в места, где они могут находиться под угрозой, считается частью международного права и обязателен для исполнения всеми государствами вне зависимости от того, подписывали ли они Конвенцию о беженцах или нет.
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